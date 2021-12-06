Türkiye 6 Aralık sabahına depremle uyandı. Van'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremi pek çok artçı deprem takip etti. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan son dakika son depremler listeleri araştırılıyor. 6 Aralık Pazartesi Türkiye'de kaydedilen son depremler

AFAD SON DEPREMLER - 6 ARALIK

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Van'da 06/12/2021 - 09:03:10'da meydana gelen 1.8 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 6 ARALIK

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................

.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....

......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.12.06 08:44:23 38.9232 43.5143 1.1 -.- 3.0 3.3 COLPAN-(VAN) İlksel

2021.12.06 08:07:39 38.6457 43.0988 22.5 -.- 2.1 -.- VAN GOLU REVIZE01 (2021.12.06 08:07:39)

2021.12.06 08:04:21 38.8860 43.4605 2.5 -.- 2.8 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel

2021.12.06 06:40:32 36.4662 28.7017 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2021.12.06 06:15:06 39.8538 40.9488 20.1 -.- 1.3 -.- YUKARIYENICE-PALANDOKEN (ERZURUM) İlksel

2021.12.06 06:11:23 40.7142 30.3140 6.6 -.- 2.6 -.- UZUNKUM-SAPANCA (SAKARYA) İlksel

2021.12.06 05:32:12 38.8858 43.6773 10.4 -.- 2.6 -.- TOPUZARPA-MURADIYE (VAN) İlksel

2021.12.06 05:03:02 38.9087 43.2605 5.0 -.- 2.4 -.- BAYRAMLI-ERCIS (VAN) İlksel

2021.12.06 04:09:17 38.9383 43.2008 18.8 -.- 2.1 -.- BAYRAMLI-ERCIS (VAN) İlksel

2021.12.06 03:40:08 36.3632 26.9860 8.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.12.06 02:31:35 38.9245 43.5052 5.0 -.- 3.0 -.- VAN GOLU İlksel

2021.12.06 01:39:40 39.4557 28.2468 9.7 -.- 2.4 -.- CERIBASI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2021.12.06 01:23:54 38.9043 43.4305 15.7 -.- 1.9 -.- VAN GOLU İlksel

2021.12.06 01:15:06 37.6232 25.9835 2.0 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.12.06 01:13:22 38.9242 43.4278 5.0 -.- 2.4 -.- VAN GOLU İlksel

2021.12.06 01:08:58 38.9402 43.5007 15.4 -.- 1.9 -.- VAN GOLU İlksel

2021.12.06 00:58:52 38.9885 43.3337 11.0 -.- 1.8 -.- KASIMBAGI-ERCIS (VAN) İlksel

2021.12.06 00:54:02 38.9407 43.3467 4.8 -.- 1.3 -.- CELEBIBAGI-ERCIS (VAN) İlksel

2021.12.06 00:52:40 38.9418 43.3893 5.0 -.- 1.2 -.- VAN GOLU İlksel

2021.12.06 00:50:48 38.9088 43.4105 13.1 -.- 2.1 -.- VAN GOLU İlksel

2021.12.06 00:46:46 38.9142 43.4870 5.0 -.- 5.0 5.0 VAN GOLU İlksel

2021.12.06 00:41:29 39.9605 41.8560 13.6 -.- 1.4 -.- KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2021.12.06 00:35:11 37.9172 26.9033 14.5 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel