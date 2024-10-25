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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? En son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 25 Ekim 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Malatya'da deprem! 25 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi

        Son dakika depremler listesi yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve komşu ülkelerde meydana gelen son depremleri anlık olarak listeliyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler, bu listeler aracılığıyla "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt buluyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile 25 Ekim Cuma günü yaşanan depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 07:21 Güncelleme: 25.10.2024 - 07:21
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        Son depremler listesi, yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün yüzlerce irili ufaklı deprem meydana geliyor. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; son olarak Malatya'da bir deprem yaşandı. İşte, 25 Ekim 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

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        MALATYA’DA DEPREM!

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; bugün saat 04:18’de Malatya’nın Hekimhan ilçesinde 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.86 ML olarak belirlendi.

        Saat 01:04’te de Malatya’nın Kale ilçesinde 2.9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Sarsıntı 7.48 km derinlikte kaydedildi.

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        ANKARA’DA DEPREM!

        AFAD verilerine göre, 00:25’te merkez üssü Ankara’nın Kalecik ilçesi olan bir deprem meydana geldi. .5 2.5 büyüklüğündeki depremin derinliği 13.25 kilometre olarak kaydedildi.

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        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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