Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM: İzmir'de korkutan deprem! 15 Mayıs 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile deprem mi oldu?

        İzmir'de korkutan deprem! 15 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini anlık olarak paylaşıyor. Türkiye ve komşu ülkelerinde meydana gelen son depremler kamuoyuna duyuruluyor. Buna göre son olarak İzmir'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. İşte, 15 Mayıs 2024 bugünkü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile sarsıntıların merkez üssü ve büyüklüğü ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 08:09 Güncelleme: 15.05.2024 - 08:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yurt genelindeki son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilerle belli oluyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü Türkiye'de yaşanan son dakika depremlerin listesi...

        2

        EGE DENİZİ AÇIKLARI SALLANDI!

        AFAD tarafından açıklanan verilere göre; bugün Ege Denizi açıkları bir saat içinde 4 kez sallandı. Depremlerin en büyüğü saat 07:57'de İzmir'in Karaburun ilçesine 45.60 km uzaklıkta Ege Denizi açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.

        3

        KÜTAHYA'DA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 06:47'de Kütahya'nın Simav ilçesinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 10.97 km olarak ölçüldü.

        4

        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        ABD İsrail'e silah sevkiyatı için harekete mi geçti?
        ABD İsrail'e silah sevkiyatı için harekete mi geçti?
        Toprağa gömülü bulunmuştu! Sıcak gelişme!
        Toprağa gömülü bulunmuştu! Sıcak gelişme!
        Arda Güler şov devam ediyor!
        Arda Güler şov devam ediyor!
        Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
        Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Mona Lisa: Tablonun nerede yapıldığına dair gizem çözüldü mü?
        Mona Lisa: Tablonun nerede yapıldığına dair gizem çözüldü mü?
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        "Hastalığına kafa tuttu"
        "Hastalığına kafa tuttu"
        Şirket okuryazarlığı nedir?
        Şirket okuryazarlığı nedir?
        Cip kaldırımdaki yayalara çarptı: 5 yaralı
        Cip kaldırımdaki yayalara çarptı: 5 yaralı
        Defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü! Olay anı kamerada
        Defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü! Olay anı kamerada
        Pazarcılar birbirine girdi!
        Pazarcılar birbirine girdi!
        Şikayet edildiğini öğrenince vurdu!
        Şikayet edildiğini öğrenince vurdu!
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Filistin destekçisi Harvardlılar duyurdu: Okul yönetimiyle anlaştık
        Filistin destekçisi Harvardlılar duyurdu: Okul yönetimiyle anlaştık
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        Candan kardeşler hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza...
        Candan kardeşler hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza...
        "Riva'dan 2,5-3 milyar TL daha bekliyoruz"
        "Riva'dan 2,5-3 milyar TL daha bekliyoruz"
        Unutulmaz sözleri
        Unutulmaz sözleri