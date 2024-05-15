İzmir'de korkutan deprem! 15 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini anlık olarak paylaşıyor. Türkiye ve komşu ülkelerinde meydana gelen son depremler kamuoyuna duyuruluyor. Buna göre son olarak İzmir'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. İşte, 15 Mayıs 2024 bugünkü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile sarsıntıların merkez üssü ve büyüklüğü ile ilgili bilgiler...
Yurt genelindeki son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilerle belli oluyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü Türkiye'de yaşanan son dakika depremlerin listesi...
EGE DENİZİ AÇIKLARI SALLANDI!
AFAD tarafından açıklanan verilere göre; bugün Ege Denizi açıkları bir saat içinde 4 kez sallandı. Depremlerin en büyüğü saat 07:57'de İzmir'in Karaburun ilçesine 45.60 km uzaklıkta Ege Denizi açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.
KÜTAHYA'DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 06:47'de Kütahya'nın Simav ilçesinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 10.97 km olarak ölçüldü.
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ