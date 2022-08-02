Kandilli Rasathanesi ve AFAD depremlerin büyüklüğü, derinliği ve saatini gösteren veriler yayınlıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan ülkemizde yaşanan son depremleri sizler için haberimizde derledik. İşte 2 Ağustos Salı "son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?" sorusunun yanıtı...
2 AĞUSTOS 2022 AFAD SON DEPREMLER
2 AĞUSTOS KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.08.02 07:46:28 37.1075 28.4397 9.4 -.- 1.6 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.02 06:35:39 36.4167 27.1527 11.2 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.08.02 06:32:28 40.1908 25.1548 11.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.02 06:01:17 37.0822 28.0933 4.1 -.- 2.0 -.- ZEYTIN-(MUGLA) İlksel
2022.08.02 05:41:39 38.2315 26.5095 11.5 -.- 1.9 -.- ZEYTINELI-URLA (IZMIR) İlksel
2022.08.02 05:38:55 38.2907 26.5222 6.5 -.- 2.3 -.- NOHUTALAN-URLA (IZMIR) İlksel
2022.08.02 05:15:32 38.3623 31.0655 9.7 -.- 1.8 -.- MISIRLI-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2022.08.02 04:37:58 37.9208 26.9270 6.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.02 04:25:54 37.4687 36.9912 4.2 -.- 3.1 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.08.02 03:58:13 38.3752 38.6552 5.0 -.- 1.8 -.- KIYICAK-KALE (MALATYA) İlksel
2022.08.02 03:43:53 40.3635 27.5895 5.0 -.- 2.0 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.08.02 03:37:17 39.5177 41.2317 8.6 -.- 4.2 -.- GOKOGLAN-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2022.08.02 03:21:29 37.4920 37.0125 5.6 -.- 3.4 3.2 GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.08.02 01:20:41 37.1438 27.7278 8.7 -.- 2.3 -.- KUZYAKA-MILAS (MUGLA) İlksel
2022.08.02 00:54:19 39.0637 41.6405 6.6 -.- 1.9 -.- SANLICA-VARTO (MUS) İlksel
2022.08.02 00:31:07 37.0998 28.4612 5.1 -.- 1.6 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.02 00:21:55 40.9523 33.1247 12.5 -.- 2.0 -.- ERENLER-BAYRAMOREN (CANKIRI) İlksel
2022.08.02 00:17:48 39.1097 41.6703 8.9 -.- 1.7 -.- KARAKOY-VARTO (MUS) İlksel
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