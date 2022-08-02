Son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 2 Ağustos Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD depremlerin büyüklüğü, derinliği ve saatini gösteren veriler yayınlıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan ülkemizde yaşanan son depremleri sizler için haberimizde derledik. İşte 2 Ağustos Salı "son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?" sorusunun yanıtı...

2 AĞUSTOS 2022 AFAD SON DEPREMLER

2 AĞUSTOS KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.08.02 07:46:28 37.1075 28.4397 9.4 -.- 1.6 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.02 06:35:39 36.4167 27.1527 11.2 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.08.02 06:32:28 40.1908 25.1548 11.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.08.02 06:01:17 37.0822 28.0933 4.1 -.- 2.0 -.- ZEYTIN-(MUGLA) İlksel

2022.08.02 05:41:39 38.2315 26.5095 11.5 -.- 1.9 -.- ZEYTINELI-URLA (IZMIR) İlksel

2022.08.02 05:38:55 38.2907 26.5222 6.5 -.- 2.3 -.- NOHUTALAN-URLA (IZMIR) İlksel

2022.08.02 05:15:32 38.3623 31.0655 9.7 -.- 1.8 -.- MISIRLI-YALVAC (ISPARTA) İlksel

2022.08.02 04:37:58 37.9208 26.9270 6.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.02 04:25:54 37.4687 36.9912 4.2 -.- 3.1 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.08.02 03:58:13 38.3752 38.6552 5.0 -.- 1.8 -.- KIYICAK-KALE (MALATYA) İlksel

2022.08.02 03:43:53 40.3635 27.5895 5.0 -.- 2.0 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.08.02 03:37:17 39.5177 41.2317 8.6 -.- 4.2 -.- GOKOGLAN-TEKMAN (ERZURUM) İlksel

2022.08.02 03:21:29 37.4920 37.0125 5.6 -.- 3.4 3.2 GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.08.02 01:20:41 37.1438 27.7278 8.7 -.- 2.3 -.- KUZYAKA-MILAS (MUGLA) İlksel

2022.08.02 00:54:19 39.0637 41.6405 6.6 -.- 1.9 -.- SANLICA-VARTO (MUS) İlksel

2022.08.02 00:31:07 37.0998 28.4612 5.1 -.- 1.6 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.02 00:21:55 40.9523 33.1247 12.5 -.- 2.0 -.- ERENLER-BAYRAMOREN (CANKIRI) İlksel

2022.08.02 00:17:48 39.1097 41.6703 8.9 -.- 1.7 -.- KARAKOY-VARTO (MUS) İlksel