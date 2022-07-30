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Haberler Gündem Son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 30 Temmuz Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi
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Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli ile son dakika depremler listesi

Deprem endişesi yaşayan veya sarsıntı hisseden kişiler deprem olup olmadığını ilişkin sorgulamalar yapıyor. AFAD - Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremler ile ilgili detaylı bilgiyi canlı veriler ile yayınlıyor. İşte 30 Temmuz Cumartesi son dakika depremler listesi...

Son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 30 Temmuz Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de yaşanan son depremler listesi, büyüklüğü ve derinliği merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde yaşanan son depremleri anlık olarak paylaşıyor. Son dakika depremler listesini sizler için haberimizde derledik. İşte 30 Temmuz Cumartesi "deprem mi oldu, nerede?" sorusunun yanıtı...

30 TEMMUZ 2022 AFAD SON DEPREMLER

30 TEMMUZ 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2022.07.30 07:38:27 36.5542 29.0168 20.5 -.- 2.0 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.30 06:43:51 36.5062 29.0452 12.1 -.- 1.7 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2022.07.30 06:42:53 36.5623 29.0835 9.2 -.- 2.0 -.- KAYAKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2022.07.30 06:40:13 36.5368 29.0623 13.3 -.- 1.2 -.- KAYAKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2022.07.30 06:24:57 35.9908 28.7418 8.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.07.30 06:07:33 35.0268 32.1003 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2022.07.30 06:00:26 36.5418 29.0960 24.1 -.- 1.3 -.- KAYAKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2022.07.30 05:55:44 36.5430 29.0720 14.0 -.- 2.7 -.- KAYAKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2022.07.30 03:52:32 40.1805 31.6845 10.9 -.- 2.5 -.- KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2022.07.30 03:34:08 39.0472 29.8213 7.8 -.- 1.5 -.- ISIKLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2022.07.30 03:26:45 36.2277 26.9730 6.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.07.30 03:24:49 36.2182 27.0472 4.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2022.07.30 02:44:29 40.1072 27.1002 11.0 -.- 1.9 -.- BOZGUC-CAN (CANAKKALE) İlksel
2022.07.30 02:44:19 40.9323 28.1312 4.0 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2022.07.30 01:32:38 39.8503 27.9398 13.6 -.- 1.6 -.- YAYLABAYIR-(BALIKESIR) İlksel

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