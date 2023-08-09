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        Haberler Gündem Son dakika deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta art arda deprem: 9 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler

        Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler! 9 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verilerini anbean güncel olarak vatandaşlar ile paylaşıyor. Son depremler listesine göre; Kahramanmaraş'ta art arda 3 üzeri depremler meydana geldi. İşte 9 Ağustos 2023 Çarşamba Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile "Deprem mi oldu, nerede?" sorularının yanıtları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 19:27
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        Son dakika deprem haberleri, güncel olarak meydana geldikçe Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanıyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenlerin gözleri "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorusuna çevrildi. İşte 9 Ağustos 2023 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

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        KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

        9 Ağustos saat 08.10'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        Ardından saat 11.22'de Kahramanmaraş Göksun'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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