Deprem kuşağında yer alan ülkemizde gün içinde yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin çalışmalarıyla duyuruluyor. Türkiye ve komşu bölgelerinde yaşanan sarsıntılar endişeyle araştırılıyor. AFAD'ın paylaştığı bilgiye göre; Malatya'da peş peşe depremler ise sallandı. İşte, 17 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile "En son nerede deprem oldu?" sorusunun yanıtı...