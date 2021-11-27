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Haberler Gündem SON DAKİKA: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 27 Kasım AFAD, KANDİLLİ son depremler listesi - Haberler
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SON DAKİKA: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 27 Kasım AFAD, KANDİLLİ son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, 27 Kasım Cumartesi sabahı 08.14'te Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Son günlerde yurdun dört bir yanından peş peşe gelen deprem haberleri "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularını gündeme taşıdı. 27 Kasım AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi

SON DAKİKA: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 27 Kasım AFAD, KANDİLLİ son depremler listesi - Haberler

Türkiye 27 Kasım Cumartesi sabahına depremle başladı. Akdeniz'de meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'nin her bölgesinde son depremler araştırmaları arttırdı. 27 Kasım 2021 tarihinde ülke genelinde meydana gelen son depremler araştırılıyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listeleri...

AFAD SON DEPREMLER - 27 KASIM

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Akdeniz'de 27/11/2021 - 08:14:10'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 27 KASIM

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.11.27 08:48:13  37.7162   25.9048        5.0      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.27 08:14:10  34.2665   26.1930       13.9      -.-  3.6  3.6   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2021.11.27 06:59:29  38.9757   43.5907        2.1      -.-  4.2  4.2   UNSELI-MURADIYE (VAN)                             İlksel
2021.11.27 06:49:24  39.6625   28.4093        9.0      -.-  1.5  -.-   BEYCE-DURSUNBEY (BALIKESIR)                       İlksel
2021.11.27 06:48:24  39.5128   39.9677        5.0      -.-  1.5  -.-   GOCENEK-PULUMUR (TUNCELI)                         İlksel
2021.11.27 06:42:33  38.9893   43.6445        3.8      -.-  2.2  -.-   ALKASNAK-MURADIYE (VAN)                           İlksel
2021.11.27 06:07:46  37.2390   35.8012       27.5      -.-  1.6  -.-   CAMUZAGILI-CEYHAN (ADANA)                         İlksel
2021.11.27 04:49:42  35.5535   25.3853       10.1      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.27 03:53:55  36.4017   27.1803        5.0      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.27 03:44:47  37.9188   27.0895        7.7      -.-  2.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.27 03:42:46  36.2293   28.7907        2.4      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.11.27 03:38:45  34.8918   25.2417        5.0      -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.27 03:33:13  39.6903   28.4240        6.8      -.-  2.3  -.-   ERICEK-DURSUNBEY (BALIKESIR)                      İlksel
2021.11.27 03:29:51  37.1735   28.6753       12.4      -.-  2.2  -.-   TURGUT-ULA (MUGLA)                                İlksel
2021.11.27 03:18:42  36.8975   28.1718       57.7      -.-  1.5  -.-   KARACA-MARMARIS (MUGLA)                           İlksel
2021.11.27 01:46:16  39.1300   24.2700        7.8      -.-  3.7  3.7   EGE DENIZI                                        İlksel

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