Türkiye 27 Kasım Cumartesi sabahına depremle başladı. Akdeniz'de meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'nin her bölgesinde son depremler araştırmaları arttırdı. 27 Kasım 2021 tarihinde ülke genelinde meydana gelen son depremler araştırılıyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listeleri...
AFAD SON DEPREMLER - 27 KASIM
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Akdeniz'de 27/11/2021 - 08:14:10'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 27 KASIM
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.11.27 08:48:13 37.7162 25.9048 5.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.11.27 08:14:10 34.2665 26.1930 13.9 -.- 3.6 3.6 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.27 06:59:29 38.9757 43.5907 2.1 -.- 4.2 4.2 UNSELI-MURADIYE (VAN) İlksel 2021.11.27 06:49:24 39.6625 28.4093 9.0 -.- 1.5 -.- BEYCE-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel 2021.11.27 06:48:24 39.5128 39.9677 5.0 -.- 1.5 -.- GOCENEK-PULUMUR (TUNCELI) İlksel 2021.11.27 06:42:33 38.9893 43.6445 3.8 -.- 2.2 -.- ALKASNAK-MURADIYE (VAN) İlksel 2021.11.27 06:07:46 37.2390 35.8012 27.5 -.- 1.6 -.- CAMUZAGILI-CEYHAN (ADANA) İlksel 2021.11.27 04:49:42 35.5535 25.3853 10.1 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.27 03:53:55 36.4017 27.1803 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.11.27 03:44:47 37.9188 27.0895 7.7 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.11.27 03:42:46 36.2293 28.7907 2.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2021.11.27 03:38:45 34.8918 25.2417 5.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.27 03:33:13 39.6903 28.4240 6.8 -.- 2.3 -.- ERICEK-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel 2021.11.27 03:29:51 37.1735 28.6753 12.4 -.- 2.2 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel 2021.11.27 03:18:42 36.8975 28.1718 57.7 -.- 1.5 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel 2021.11.27 01:46:16 39.1300 24.2700 7.8 -.- 3.7 3.7 EGE DENIZI İlksel
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