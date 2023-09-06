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        Haberler Gündem SON DAKİKA: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 6 Eylül Çarşamba 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi hakkında araştırmalar, yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar sonrasında bölgede yaşanan depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde paylaştık. İşte 6 Eylül Çarşamba günü yaşanan depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 07:10 Güncelleme: 06.09.2023 - 07:10
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        Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 6 Eylül Çarşamba son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

        SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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