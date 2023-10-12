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        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem! 12 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

        Van'da deprem! 12 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. 11 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da meydana gelen 3,1 büyüklüğündeki depremin ardından Gaziantep ve Muğla'da da sarsıntılar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 14.04'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 14:14 Güncelleme: 12.10.2023 - 14:14
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        Son dakika deprem... Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, dün akşam saatlerinde Silivri açıkları - İstanbul'da meydana gelen depremin ardından yakından takip ediliyor. 11 Ekim Çarşamba günü İstanbul, Gaziantep ve Muğla'da meydana gelen depremlerin ardından gözler 12 Ekim son dakika deprem haberlerine çevrildi. Edinilen bilgiye göre, saat 14.04'te Van'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiİşte 12 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem listesi...

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        VAN'DA 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        Edinilen bilgiye göre, Van'un Tuşba ilçesinde saat 14.04'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Deprem, 7 km derinlikte gerçekleşti.

        ANKARA'DA DEPREM!

        Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 12 Ekim Perşembe günü saat 02:47'de Ankara Şereflikoçhisar'da deprem oldu.

        DÜN SİLİVRİ'DE DEPREM OLDU!

        11 Ekim Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi verisi ile Silivri açıklarında saat 19.36'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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