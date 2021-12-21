Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 21 Aralık Salı günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. İşte son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER - 21 ARALIK 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak 08:58'de Çorum Mecitözü'nde 3.3 büyüklüğünde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 21 ARALIK 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.12.21 08:58:10 40.5890 35.3910 5.0 -.- 3.1 3.0 FIGANI-MECITOZU (CORUM) İlksel

2021.12.21 07:10:15 35.2852 23.1863 2.3 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.12.21 05:26:25 35.3785 25.3403 10.3 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.12.21 04:51:14 35.7173 26.5118 8.9 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.12.21 04:38:19 37.5213 36.2433 5.8 -.- 1.9 -.- GOZTASI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2021.12.21 04:36:17 40.6180 35.3770 1.2 -.- 2.2 -.- ISIKLI-MECITOZU (CORUM) İlksel

2021.12.21 04:34:58 40.7950 28.1362 8.9 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2021.12.21 03:28:45 40.6067 35.3902 4.5 -.- 2.8 -.- FIGANI-MECITOZU (CORUM) İlksel

2021.12.21 03:11:44 38.2915 38.6510 4.0 -.- 2.3 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA) İlksel

2021.12.21 02:33:42 36.0337 27.6145 16.5 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2021.12.21 02:30:46 36.2293 35.9477 2.1 -.- 2.2 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2021.12.21 02:20:20 37.0782 28.3732 6.1 -.- 2.0 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2021.12.21 01:49:05 39.8260 43.4162 5.5 -.- 1.7 -.- TUTAK-TUZLUCA (IGDIR) İlksel

2021.12.21 01:09:31 36.0305 29.0925 22.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2021.12.21 01:00:48 37.5190 37.0413 3.1 -.- 1.5 -.- COKYASAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel