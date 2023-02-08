Deprem yaşanan illerde beklenen hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depremlerinin ardından felaketi yaşayana kentlerde beklenen hava durumunu açıkladı.

Buna göre yarın parçalı ve az bulutlu bir havanın beklendiği bölgede sıcaklıkların gece eksi 10 gündüz ise 11 derece arasında olacağı kaydedildi.