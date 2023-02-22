Depremde öldü denilmişti! Yeniden hayata döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Son dakika: Depremde öldü denilmişti! Yeniden hayata döndü! - Haberler
ABONE OL

Depremde öldü denilmişti! Yeniden hayata döndü

Hatay'da eşi ve bebeğini depremde kaybeden Furkan Uçar, kayıtlara ölü olarak geçmişti. Felakette Antalya'da olan acılı baba ile ilgili kayıtlarda yapılan hatanın düzeldiği öğrenildi

Son dakika: Depremde öldü denilmişti! Yeniden hayata döndü! - Haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

Hatay’da ailesinin yanına giden eşi ve 22 aylık kız bebeğini depremde kaybedip, Antalya’da olmasına karşın kayıtlara ölü olarak geçen adam, hatanın düzeltilmesi sonucu yaşama tekrar geri döndü.

İHA'nın haberine göre acılı baba yaptığı açıklamada, "Pazartesi 14.45 itibarıyla hayata tekrar döndüm. Acımı artık daha rahat yaşayabileceğim" dedi.

Antalya’da yaşayan Furkan Uçar’ın (33) eşi Havva Uçar ve 22 aylık kızı Asya Lina, geçtiğimiz aylarda Hatay’ın Antakya ilçesindeki akrabalarına gitti. Tüm Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Havva Uçar ile kızı Asya Lina’nın bulunduğu Gül Apartmanı’nın alttan 3 katı yıkıldı.

E-DEVLET'TE ANLAŞILDI

Zemin katta oturan Furkan Uçar’ın eşi, kızı, kayınbabası, kayınvalidesi, babaannesi ve teyzesi enkaz altında yaşamını yitirdi. Depremin ikinci günü Antalya’dan Hatay’a ulaşan Furkan Uçar büyük üzüntü yaşarken, eşinin ve kızının cenazesini teslim alarak Antalya’ya tekrar geri döndü. Çok sevdiği eşi ile iş yerine ismini verdiği kızını toprağa veren acılı baba, eşinin yüzüğünü boynuna, kızının bilekliğini de koluna taktı.

Henüz acısını yaşayamayan Furkan Uçar, bir başka şoku ise bazı işlemler yapmak için girmek istediği e-Devlet hesabında yaşadı. Hesabına giriş yapamayan Uçar, 160 e-Devlet Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istediğinde, ‘vefat dolayısıyla aktivasyonunuz sonlandırılmıştır’ yanıtını aldı. Kayıtlarda öldü olarak gözüken Uçar, sırasıyla diğer kurumlara da yönlendirilse de bir sonuç elde edemedi.

"TEKRAR HAYATA DÖNDÜ"

Uçar, yetkililerden hatanın düzeltilmesi için yardım talep etti. Haberin yayınlanmasının ardından Cumartesi gecesi Furkan Uçar, yetkililer tarafından arandı ve kimlik bilgileri tekrar sisteme girilerek adeta yaşama geri döndü.

Problemi düzelten yetkililer ile İHA ekibine teşekkür eden Uçar, "Pazartesi 14.45 itibarıyla hayata tekrar döndüm. Çok şükür şu an e-Devlet'ime girebiliyorum. Artık acımı daha rahat bir şekilde yaşayabileceğim. 30-35 kişinin böyle bir sorun yaşadığı tarafıma aktarıldı. Tekrar tüm Türk milletinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SANCAKTEPE DEPREM RİSK HARİTASI | Sancaktepe deprem bölgesi mi, Sancaktepe'den fay hattı geçiyor mu? İşte Sancaktepe'nin riskli bölgeleri...
GÜNDEM Sancaktepe deprem bölgesi mi? İşte risk haritası
Son dakika: AYM Başkanı Arslan: AYM iki temel hedefi gerçekleştirdi
GÜNDEM "AYM iki temel hedefi gerçekleştirdi"
Son dakika deprem | MTA: K.Maraş depremleri Erzincan ve Gölcük'ü geçti!
GÜNDEM MTA: K.Maraş depremleri Erzincan ve Gölcük'ü geçti!
Son dakika haberi: Yaşar Okuyan'ın CHP ile ilişiği kesildi! Yaşar Okuyan ne dedi?
GÜNDEM Yaşar Okuyan'ın CHP ile ilişiği kesildi
ÖSYM duyurdu! YÖKDİL ertelendi
GÜNDEM ÖSYM duyurdu! YÖKDİL ertelendi
DOĞU ANADOLU FAY HATTI HARİTASI 2023 | Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden ve ilçelerden geçiyor? Doğu Anadolu fay hattı ile en riskli bölgeler listesi
GÜNDEM Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindeki il ve ilçeler
YÖKDİL ertelendi mi ve sınav tarihi açıklandı mı? 2023 YÖKDİL ne zaman yapılacak?
GÜNDEM 2023 YÖKDİL ne zaman yapılacak?
Son dakika: Binalar gitti, tabelalar geldi!
GÜNDEM Binalar gitti, tabelalar geldi!
Son dakika: Mustafa Şentop açıkladı: Deprem komisyonu kurulacak mı?
GÜNDEM Deprem komisyonu kurulacak mı?
Son dakika haberleri: Nüfusu yüzde 40 artan Mersin için ortak çağrı!
GÜNDEM Nüfusu yüzde 40 artan kentimiz için ortak çağrı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.