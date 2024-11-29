Son depremler listesi 29 Kasım 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile az önce deprem mi oldu?
Son depremler listesi 29 Kasım Cuma günü gündemdeki yerini koruyor. Yıkıcı depremler konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye, aktif tektonik hareketlerin güçlü olduğu bir sahada yer alıyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 29 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Türkiye ve komşuları tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı bölgelerin başında geliyor. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları birçok ili etkiliyor. Türkiye Diri Fay Haritası’nda gösterilen diri fayların her birinin 5,5 ve daha büyük depremler üretebilecek kaynak zonlar olduğu belirtiliyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. İşte, 29 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama…
SON DEPREMLER LİSTESİ 29 KASIM CUMA
2024-11-29 06:14:5840.2672226.967786.89ML0.9Lapseki (Çanakkale)
2024-11-29 06:13:1640.2897226.969176.96ML1.6Lapseki (Çanakkale)
2024-11-29 06:07:2639.247529.309177.09ML0.9Hisarcık (Kütahya)
2024-11-29 05:55:5140.6916730.560286.97ML1.1Akyazı (Sakarya)
2024-11-29 05:54:4037.847529.236947.01ML1.1Pamukkale (Denizli)
2024-11-29 05:49:0338.0008336.433896.7ML1.6Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-29 05:36:1837.2997236.289177.02ML1.3Düziçi (Osmaniye)
2024-11-29 01:54:0439.1516737.736677.27ML1.3Kangal (Sivas)
2024-11-29 01:17:5839.4094435.260836.81ML0.7Sarıkaya (Yozgat)
2024-11-29 01:07:4038.2336138.144726.96ML1.2Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-29 00:47:1338.0761136.709446.94ML1.4Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-29 00:20:2436.4647228.841675.42ML1.3Akdeniz - [24.66 km] Fethiye (Muğla)
2024-11-29 00:17:1936.4972228.831677.0ML1.6Akdeniz - [22.61 km] Dalaman (Muğla)
2024-11-29 00:16:1036.5219428.828616.34ML1.7Akdeniz - [19.85 km] Dalaman (Muğla)
2024-11-29 00:14:0538.3155638.728067.01ML1.4Kale (Malatya)
2024-11-29 00:12:4539.2019429.326397.03ML0.9Hisarcık (Kütahya)
2024-11-29 00:09:45 38.46722 31.82694 7.13 ML 0.8 Ilgın (Konya)
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.