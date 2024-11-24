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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREMLER || Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 24 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Kars'ta deprem meydana geldi! 24 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre, Kars'ta şiddetli bir deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 24 Kasım 2024 son depremler listesi ile Kars depremi büyüklüğü, merkez üssü, derinliği hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2024 - 07:54 Güncelleme: 24.11.2024 - 07:54
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        Son depremler listesi 24 Kasım 2024 Pazar günü için araştırılıyor. Yurt genelinde irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. Şiddeti yüksek ve yüzeye yakın olanlar kendisini hissettirirken şiddeti düşük olanlar ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Bugünkü verilere göre, Kars’ta deprem meydana geldi. Peki, Kars depremi büyüklüğü kaç, merkez üssü neresi, derinliği ne kadar? İşte, 24 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler listesi…

        2

        KARS’TA DEPREM OLDU!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.47'de merkez üssü Kars’ın Kağızman ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin, yerin 7.71 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

        3

        SAMSUN DEPREM İLE SALLANDI!

        Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, saat 02.06’da Samsun’un Ladik ilçesinde deprem meydana geldi.

        2.6 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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        VAN'DA DEPREM MEYDANA GELDİ!

        Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde yer alan verilere göre, Van’ın Çatak ilçesinde deprem oldu.

        Büyüklüğü 2.6 olarak kayıtlara geçen sarsıntının derinliği ise 7.0 kilometre olarak ölçüldü.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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