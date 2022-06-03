Son dakika depremler listesi: AFAD ve Kandilli 3 Haziran Cuma deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Deprem endişesi yaşayan veya sarsıntı hisseden kişiler son depremleri araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi canlı olarak meydana gelen son depremlerin listesini yayınlıyor. Peki, deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, 3 Haziran Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 3 HAZİRAN 2022

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.06.03 08:09:49 37.0422 28.3598 2.9 -.- 1.2 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.06.03 07:01:53 37.7925 26.8868 10.4 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.06.03 05:45:22 37.0408 28.4213 5.0 -.- 2.3 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.06.03 04:05:13 35.2533 25.3387 5.7 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.03 03:38:26 35.1647 25.3183 11.3 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.03 03:22:13 37.8950 26.9718 5.3 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.06.03 03:03:25 37.1053 28.4248 2.8 -.- 1.3 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2022.06.03 02:26:20 38.3438 23.1258 12.5 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.06.03 02:14:27 35.3223 26.1132 8.4 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.03 02:01:59 35.9372 29.7017 47.5 -.- 2.3 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel

2022.06.03 00:29:34 37.0172 28.3322 5.0 -.- 1.8 -.- GOKCE-ULA (MUGLA) İlksel