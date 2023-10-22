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        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ | Malatya gece depremle sarsıldı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi 22 Ekim 2023 son depremler tablosu bugün

        Malatya gece depremle sarsıldı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler tablosu

        Malatya geçtiğimiz gece depremle sallandı. Öte yandan dün Muğla ve Van'da meydana gelen depremler ise çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. İki gündür yaşanan sarsıntılar sonrası ise gözler son depremler listesine çevrilmiş durumda. Peki son deprem nerede ne zaman oldu? İşte 20 Ekim son depremler Kandilli ve AFAD listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 09:51 Güncelleme: 22.10.2023 - 09:51
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        SON DEPREMLER TABLOSU... Malatya geçtiğimiz gece saat 03.48'de 3.5 büyüklüğünde depremle sallandı. Merkezüssü Doğanşehir olan deprem yerin 5 kilometre altında meydana geldi. Öte yandan geçtiğimiz Muğla ve Van'da meydana gelen depremler ve son olarak Malatya'da meydana gelen deprem sonrası "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. İşte son depremler 22 Ekim AFAD ve Kandilli tablosu...

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        VAN'DA 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        21 Ekim Cumartesi günü Van'ın Tuşba ilçesinde saat 08:05'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Deprem, 12.82 km derinlikte gerçekleşti.

        MUĞLA DATÇA'DA DEPREM!

        AFAD tarafından açıklanan verilere göre 21 Ekim Cumartesi günü saat 06:47'de Muğla Datça'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        İşte AFAD ve Kandilli son depremler 5 Ekim tablosu:

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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