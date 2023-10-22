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SON DEPREMLER TABLOSU... Malatya geçtiğimiz gece saat 03.48'de 3.5 büyüklüğünde depremle sallandı. Merkezüssü Doğanşehir olan deprem yerin 5 kilometre altında meydana geldi. Öte yandan geçtiğimiz Muğla ve Van'da meydana gelen depremler ve son olarak Malatya'da meydana gelen deprem sonrası "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. İşte son depremler 22 Ekim AFAD ve Kandilli tablosu...