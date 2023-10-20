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Son dakika depremler... Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde anbean takip ediliyor. Yaşanan hareketlilikle birlikte "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. İşte son depremler 20 Ekim AFAD ve Kandilli tablosu...