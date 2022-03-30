Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Son dakika depremleri: 30 Mart deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son dakika deprem mi oldu?
ABONE OL

Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli 30 Mart Deprem mi oldu, nerede?

Türkiye'de son dakika yaşanan depremler merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son yaşanan depremleri güncel şekilde yayınlıyor. "Deprem mi oldu?" "Kaç büyüklüğünde?" Soruları deprem endişesi yaşayanlar tarafından araştırılıyor. İşte 30 Mart 2022 Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...

Son dakika depremleri: 30 Mart deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son dakika deprem mi oldu?

Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı Türkiye'de meydana gelen son depremleri anlık olarak paylaşıyor. İşte 30 Mart 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER - 30 MART

30 MART KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2022.03.30 09:08:30 35.8668 31.1312 6.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2022.03.30 08:39:37 37.0362 28.4195 3.7 -.- 2.1 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.30 07:31:21 37.0868 28.3802 5.2 -.- 1.5 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.30 06:25:46 35.7835 27.4948 7.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2022.03.30 05:22:26 37.0175 28.3712 7.6 -.- 2.3 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.30 04:45:09 38.9415 42.8252 7.2 -.- 1.5 -.- DIZGINKALE-PATNOS (AGRI) İlksel
2022.03.30 02:30:30 39.1167 36.0737 5.0 -.- 2.9 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2022.03.30 01:42:02 38.3702 31.0160 2.4 -.- 1.1 -.- KIRKBAS-YALVAC (ISPARTA) İlksel

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

78 yaşındaki tatilci termal pansiyonun küvetinde ölü bulundu
GÜNDEM 78 yaşındaki tatilci küvette ölü bulundu
Ankara İmsakiye 2022: Diyanet ile Ankara iftar saatleri ve sahur (imsak) vakti saati paylaşıldı! Ramazan Ankara imsakiyesi güncel
GÜNDEM Ankara Ramazan İmsakiyesi 2022
İstanbul İmsakiye 2022: Diyanet ile İstanbul iftar saatleri ve sahur (imsak) vakti saati yayınlandı! İstanbul İmsakiyesi GÜNCEL
GÜNDEM İstanbul Ramazan İmsakiyesi 2022
Avcılar’da bir oto galeride 2 buçuk milyon TL’lik soygun kamerada
GÜNDEM Avcılar’da bir oto galeride 2 buçuk milyon TL’lik ...
Son dakika: Siparişi götüren kurye şoke etti!
GÜNDEM Siparişi götüren kurye şoke etti!
Bekçi alımı 2022 başvurusu başladı mı, ne zaman yapılacak? Jandarma bekçi alımı başvuru şartları, tarihleri belli oldu mu ve ilanı açıldı mı?
GÜNDEM Bekçi alımı 2022 başvuruları son durum
İlk teravih ne zaman? Teravih namazı nasıl kılınır ve farz mı? Diyanet 2022 Teravih namazı vakti saatleri!
GÜNDEM Teravih namazı saatleri!
İlk teravih namazı hangi gün kılınacak? Teravih ne zaman kılınacak ve saat kaçta? Ramazan ayı 2022 ilk teravih namazı saati
GÜNDEM Ramazan ayı ilk teravih namazı tarihi!
Açık cezaevi izinleri uzadı mı ve ne zaman bitiyor? CTE son dakika izin kararı! 2022 Açık cezaevi izinleri ne oldu, son durum nedir?
GÜNDEM Açık cezaevi izinleri son tarih
RAMAZAN İMSAKİYE 2022 takvimi: Diyanet ile Ramazan İmsakiyesi ile İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilin iftar, sahur (imsak) vakti saatleri (Diyanet)
GÜNDEM İmsakiye 2022 Habertürk'te! İl il iftar saatleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.