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        Haberler Bilgi Gündem Son Dakika Depremleri | Az önce deprem mi oldu, nerede ve  kaç büyüklüğünde? 2 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Adıyaman ve Kars'ta deprem oldu! 2 Aralık 2024 Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 2 Aralık 2024 Pazartesi günü için araştırılıyor. Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Raporda büyük küçük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. Son verilere göre Adıyaman ve Kars'ta deprem meydana geldi. İşte 2 Aralık 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Adıyaman ve Kars depremleri hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 07:36 Güncelleme: 02.12.2024 - 08:22
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        En son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu soruları gündemden düşmüyor. Son verilere göre Adıyaman ve Kars'ta deprem oldu. İşte, 2 Aralık 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

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        KARS'TA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, Kars'ın Akyaka ilçesinde deprem meydana geldi.

        Saat 07.38’de yaşanan depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçülürken derinliği ise 13.5 kilometre olarak kayıtlara geçti.

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        ADIYAMAN DEPREM İLE SALLANDI!

        Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, saat 07:25'te Adıyaman'ın Sincik ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.3 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 5.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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