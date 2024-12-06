Antalya'da deprem meydana geldi! 6 Aralık 2024 Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son depremler listesi 6 Aralık 2024 Cuma günü için araştırılıyor. Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Raporda büyük küçük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. Son verileri göre Akdeniz'de Antalya açıklarında deprem meydana geldi. İşte 6 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Antalya deprem bilgileri...
En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu soruları gündemden düşmüyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Akdeniz'de Antalya açıklarında deprem oldu. İşte, 6 Aralık 2024 son depremler listesi ile Antalya deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği hakkında detaylı bilgiler.
ANTALYA’DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, Akdeniz’de Antalya ili Gazipaşa ilçesi açıklarında deprem oldu.
Saat 07:22’de meydana gelen depremin büyüklüğü 2.9 olarak ölçülürken derinliği ise 25.18 kilometre olarak kayıtlara geçti.
ANTALYA DEPREM VERİLERİ
Yer: Akdeniz - [57.02 km] Gazipaşa (Antalya)
Tarih: 2024-12-06
Saat: 07:22:54
Enlem: 35.85667
Boylam: 31.89583
Derinlik: 25.18 ML
Büyüklük: 2.9
SON DEPREMLER LİSTESİ 6 ARALIK CUMA
2024-12-06 07:22:54 35.85667 31.89583 25.18 ML 2.9 Akdeniz - [57.02 km] Gazipaşa (Antalya)
2024-12-06 06:43:18 38.07139 37.26306 7.01 ML 1.6 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-12-06 06:04:12 39.69139 26.3825 6.86 ML 1.6 Ezine (Çanakkale)
2024-12-06 04:51:44 39.43722 38.64028 8.24 ML 1.1 İliç (Erzincan)
2024-12-06 03:51:43 37.50806 37.24333 8.86 ML 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-12-06 02:42:50 38.36194 38.75722 7.0 ML 1.2 Kale (Malatya)
2024-12-06 01:58:28 37.02333 36.845 7.0 ML 1.4 İslahiye (Gaziantep)
2024-12-06 01:37:21 39.69028 26.38722 7.0 ML 1.4 Ezine (Çanakkale)
2024-12-06 01:30:23 38.13722 37.78639 6.56 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-06 01:27:16 38.08639 37.095 7.38 ML 1.3 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-12-06 01:20:32 37.89278 39.52528 7.0 ML 1.2 Çermik (Diyarbakır)
2024-12-06 01:06:39 38.36889 38.79472 6.84 ML 1.0 Kale (Malatya)
2024-12-06 00:54:17 38.54417 40.18556 6.19 ML 2.2 Arıcak (Elazığ)
2024-12-06 00:25:24 39.43167 38.63194 6.87 ML 1.3 İliç (Erzincan)
2024-12-06 00:12:26 40.60056 34.89417 14.45 ML 1.6 Merkez (Çorum)
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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