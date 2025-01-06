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        Haberler Bilgi Gündem Son Dakika Depremleri | Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 6 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Muğla ve Malatya'da deprem oldu! 6 Ocak 2025 Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 6 Ocak 2025 Pazartesi günü için araştırılıyor. Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Raporda büyük küçük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. Son verilere göre Muğla ve Malatya'da deprem meydana geldi. İşte 6 Ocak 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 07:31 Güncelleme: 06.01.2025 - 07:31
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        En son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu soruları gündemden düşmüyor. Kandilli ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılan verilere göre, Muğla ve Malatya’da deprem oldu. İşte, 6 Ocak 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

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        MALATYA DEPREM İLE SALLANDI

        Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde yer alan verilere göre, Malatya’nın Darende ilçesinde deprem meydana geldi.

        Saat 07:14’te yaşanan depremin büyüklüğü 2.7, derinliği ise 5.0 kilometre olarak ölçüldü.

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        MUĞLA’DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04:34’te Akdeniz’de Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 4.0 olarak ölçülen depremin derinliği 13.62 kilometre olarak kayıtlara geçti.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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