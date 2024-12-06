En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu soruları gündemden düşmüyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Antalya ve Muğla'da deprem oldu. İşte, 7 Aralık 2024 son depremler listesi ile Antalya ve Muğla deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği hakkında detaylı bilgiler.