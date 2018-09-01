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Son dakika: Destici'den Sincar mesajı: Her bedeli ödemeye hazırız!

Son dakika... Destici, partisinin Osmaneli İlçe Başkanlığı binasının açılış törenine katıldı. Burada gündemi değerlendiren Destici, Sincar'a ilişkin mesaj verdi. Destici, "Hangi bedeli ödememiz gerekirse bugün o bedeli ödeyeceğiz. Hem kendi topraklarımızı hem de hududumuzun öbür tarafındaki bundan 100 sene önce bizim toprağımız olan ve şu anda da kardeşlerimizin yaşadığı toprakları terör örgütü ve onların destekçilerinden temizlemek zorundayız" dedi

01.09.2018 - 20:11 | Güncelleme: AA

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hangi bedeli ödememiz gerekirse bugün o bedeli ödeyeceğiz. Hem kendi topraklarımızı hem de hududumuzun öbür tarafındaki bundan 100 sene önce bizim toprağımız olan ve şu anda da kardeşlerimizin yaşadığı toprakları terör örgütü ve onların destekçilerinden temizlemek zorundayız." dedi.

Destici, partisinin Osmaneli İlçe Başkanlığı binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, yeni sistemde halkın iradesiyle seçilen Cumhurbaşkanının milletten aldığı yetkiyle hükümeti kurduğunu, artık "gensoru" veya "güvenoyu" diye bir probleminin olmadığını söyledi.

Başta ABD olmak üzere Batı'nın, artık istediği gibi Mecliste kriz ve kaos çıkartamayacağını vurgulayan Destici, şöyle konuştu:

"İçeride verdiği destek yetmedi, şimdi ne yaptı Suriye'yi karıştırarak PKK, PYD, YPG adıyla yeni terör örgütleri kurdurdu. Onlar üzerinden de Türkiye'ye saldırmaya başladı. Türkiye bunu fark etti. Önce Fırat Kalkanı Harekatı ile PKK'yı nefes alamaz hale getirdi. Daha sonra İdlib operasyonu ve en nihayetinde Afrin operasyonu, ardından da Sincar operasyonu ve tabii bunların hepsini Türkiye yapmak zorunda, Türkiye bunları görmezden gelmezdi. Eğer biz bugün Sincar'ı görmezden gelirsek ikinci bir Kandil'i karşımızda görürüz."

Destici, bu durumda Türkiye'nin terörle uzun bir zaman mücadele etmek zorunda kalabileceğini dile getirerek, "Onun için hangi bedeli ödememiz gerekirse bugün o bedeli ödeyeceğiz. Hem kendi topraklarımızı hem de hududumuzun öbür tarafındaki bundan 100 sene önce bizim toprağımız olan ve şu anda da kardeşlerimizin yaşadığı toprakları terör örgütü ve onların destekçilerinden temizlemek zorundayız. Biz coğrafyamızı temizlemek zorundayız." ifadelerini kullandı.

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