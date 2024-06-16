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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Devlet Bahçeli: Bizde çatlama olmaz, kaya gibiyiz | Son dakika haberleri

        Devlet Bahçeli: Bizde çatlama olmaz, kaya gibiyiz

        MHP lideri Devlet Bahçeli, "MHP'yi anlamayanlar masayı nasıl dağıttıklarını hatırlamaları gerekirken şimdi yol gösterici duruma dönmüşlerdir. Allah onları ıslah etsin" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2024 - 07:30 Güncelleme: 16.06.2024 - 07:30
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        "Bizde çatlama olmaz, kaya gibiyiz"
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ümitliyiz, güvenliyiz, Cumhur İttifakı devam edecektir. Bizde çatlama olmaz biz kaya gibiyiz" dedi.

        MHP lideri Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti.

        Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Bahçeli şunları söyledi:

        "Türk siyasetinde kargaşa, kavga yaratmak isteyenler yalan ve fitne üzerinde görüş beyan ediyorlar. Bu da toplumu rahatsız ediyor. Türkiye Cumhuriyeti ayaktadır. Bütün seçimler geçmiştir. Cumhurbaşkanlığı, Meclis ve mahalli idareler seçimi tamamlanmıştır. 2028'e kadar Cumhur İttifakı'nın önünde 4 yıl bulunmaktadır. Yapısal reformların yapılacağı, demokratik açılımın daha da gelişeceği bir ortam olarak milletin huzurunda bulunurken, herhangi bir sebeple hükümet çatlayacak gibi milleti karamsarlığa iten... Ümitliyiz, güvenliyiz, Cumhur İttifakı devam edecektir. Bizde çatlama olmaz biz kaya gibiyiz. Siyasiler kaynaşmada, anlaşmada, barışmada samimi olmaları gerekiyor. MHP bu anlayışta, Cumhurbaşkanımızın yanındadır. Köstek değil, yardımcı olmak lazım. Temennimi barıştır, kaynaşmadır, dayanışmadır, paylaşmadır. MHP üzerine düşen her türlü sorumluğu, fedakarlığı yaparak yoluna devam edecektir. MHP'yi anlamayanlar masayı nasıl dağıttıklarını hatırlamaları gerekirken şimdi yol gösterici duruma dönmüşlerdir. Allah onları ıslah etsin."

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