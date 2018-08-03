MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD’nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e yaptırım kararını açıklanmasının hemen ardından iki bakanı arayarak desteğini gösterdi. Bahçeli’nin Soylu ve Gül’e, “Türk milleti ve MHP sizlerin arkasında” dediği öğrenildi.

Milliyet’in edindiği bilgiye göre; ABD yönetiminin ABD’li Rahip Andrew Brunson’ın 2016’daki tutuklanmasında rol oynadıkları gerekçesiyle Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında yaptırım kararı aldığını duyurmasının hemen ardından Bahçeli iki bakanı da aradı. MHP lideri, kararın açıklanmasından çok kısa süre sonra bizzat görüştüğü bakanlara, Türk milletinin her iki ismin de arkasında olduğunu belirterek, desteğini gösterdi.

MHP lideri, bakanlara, terörle mücadeledeki başarılarına değinerek, “Türk milleti ve MHP sizlerin arkasında” dedi. Edinilen bilgiye göre MHP lideri, her iki bakanın da uzun süredir PKK ve FETÖ terör örgütleri ile kararlılıkla mücadele eden iki bakan olması dolayısıyla İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı’na bizzat telefon ederek, destek vermeyi gerekli gördü.

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