Bir taraf yağmurlu, bir taraf karlı 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya dışında), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne, Çanakkale ve Denizli çevreleri ile Antalya’nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Rize, Artvin, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı, zamanla Marmara'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize, Artvin, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde batı kesimleri sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı