Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Son dakika: Dikkat! Yürüyen merdivende motosikletli var

        Dikkat! Yürüyen merdivende motosikletli var

        Kaldırımlardan üst geçişlerden sonra yürüyen merdivenlerde de motosikletli görüldü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 16:43 Güncelleme: 14.12.2024 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dikkat! Yürüyen merdivende motosikletli var
        ABONE OL
        ABONE OL

        Motosikletin sığabileceği her yolu deneyen kurye ya da hususi iki tekerli kural tanımaz bu kadarı da olmaz dedirtmeye devam ediyor.

        Motosiklet ileri sürüş eğitmeni Zafer Akçay'ın sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüde bir kurye yüklü motosikleti ile yürüyen merdivenleri kullanıyor. Akçay'ın "Zirveye yerleşiyoruz gittikçe" notuyla paylaştığı video birçok kullanıcının tepkisini gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı
        Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı
        "Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti"
        "Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti"
        Beş soruda imar hakkı aktarımı
        Beş soruda imar hakkı aktarımı
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Yüksek eforlu spor yapanlar dikkat! Kalp krizleri arttı
        Yüksek eforlu spor yapanlar dikkat! Kalp krizleri arttı
        Yaralanan taksici saldırı anını anlattı
        Yaralanan taksici saldırı anını anlattı
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        Anne ve 3 çocuğu ölmüş, 22 kişi zehirlenmişti! Flaş gelişme
        Anne ve 3 çocuğu ölmüş, 22 kişi zehirlenmişti! Flaş gelişme
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        "Bizi engelleyemezler"
        "Bizi engelleyemezler"
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi