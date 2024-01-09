Dilan Polat yeniden cezaevinde "Kara para aklama, vergi kaçakçılığı" gibi suçlamaların ardından tutuklanan ve kullandığı antidepresan ilaçların bitmesi nedeniyle 11 gündür hastanede tedavi altında olduğu ortaya çıkan Dilan Polat, bugün işlemlerin ardından yeniden cezaevine gönderildi

“Kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve bahis” suçlarıyla tutuklanan ve hastanede tedavi altında olduğu öğrenilen Dilan Polat'la ilgili yeni gelişme yaşandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 2019 yılından beri antidepresan ilaç kullandığı öğrenilen Dilan Polat, 29 Aralık günü Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan tetkiklerin ardından Dilan Polat, hastaneye yatırıldı. 11 gündür hastanede tedavi altına alınan Dilan Polat, bugün işlemlerin ardından hastaneden taburcu edildi. Polat, yapılan tedavinin ardından Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir