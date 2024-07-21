İzmir'in Bayraklı ilçesinde İ.D. (24), dini nikahla yaşadığı Sidar Şimşek'i (20) sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü.

DHA'nın haberine göre olay, saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; İ.D. ile dini nikahla yaşadığı Sidar Şimşek henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

DEFALARCA BIÇAKLADI Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada yanındaki bıçağı çıkaran İ.D., Şimşek'i sokak ortasında defalarca bıçaklayıp, kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine yaklaşan polis ekipleri, kucağında çocukla koşan İ.D.'yi yakalarken, Sidar Şimşek ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.