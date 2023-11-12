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        Haberler Gündem Son dakika: Direksiyon hakimiyetini yitirdi: 1 ölü, 5 yaralı

        Direksiyon hakimiyetini yitirdi: 1 ölü, 5 yaralı

        Güngören'de seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki cipe çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı, kazaya neden olan otomobilin sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 06:03 Güncelleme: 12.11.2023 - 06:03
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        Direksiyon hakimiyetini yitirdi: 1 ölü, 5 yaralı
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        İstanbul Güngören'de saat 01.30 sıralarında Gençosman Mahallesi Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi üzerinde kaza meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 ZU 0499 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 34 LD 4075 plakalı cipe arkadan çarptı. Kazada, kontrolden çıkan otomobilin içindeki 3 kişi ile park halindeki cipte bulunan 3 kişi yaralandı.

        Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobil, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle söndürülürken, ağır yaralanan otomobilin sürücüsü ise sağlık ekipleri tarafından ambulans taşındı. Ekiplerin ambulansta uzun süre kalp masajı yaptığı sürücü, hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ

        Kazanın görgü tanığı Rıdvan Elinç, "Şiddetli bir ses gelince buraya koştuk. Araçlarda yaralılar vardı. Bazı arkadaşlar yaralılara müdahale etti. Öndeki araç yanıyordu, biz de yangın söndürme tüpleri ile gelip söndürdük. Sonrasında zaten 112'yi aradım. Beyaz aracın şoförünün durumu çok ağırdı. Sanırım bacağı dizinden kırılmıştı. Bilinci yerinde değildi, zaten ambulansa alırken kalp masajı yapılıyordu" dedi.

        Bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan sürücünün, hastanede hayatını kaybetmesinin ardından kaza yerine olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.

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