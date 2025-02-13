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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA | Discord açıldı mı, ne zaman açılacak? Discord erişim engeli kalktı mı, neden kapatılmıştı?

        Discord açıldı mı? Discord erişim engeli kalktı mı, ne zaman açılacak?

        İki genç kızın katledilmesi ile gündeme gelen mesajlaşma platformu Discord'a ilişkin Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince verilen erişim engeli kararı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulamaya konulmuştu. 9 Ekim tarihinden bu yana kapalı olan Discord'un açılıp açılmayacağı merak ediliyordu. Konuya ilişkin en net açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Peki, "Discord açıldı mı? Discord erişim engeli kalktı mı?" İşte Discord erişim engelinde son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 19:16 Güncelleme: 13.02.2025 - 19:53
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        Discord açıldı mı sorusu son dönemde cevabı en çok merak edilen soruları arasında yer alıyor. Son dönemde gençlere ve çocuklara yönelik taciz, şantaj gibi olaylarla gündeme gelen mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu Discord'un kapatılması nedeniyle, uygulamaya bir süredir erişim sağlanamıyordu. Peki, Discord açıldı mı? Discord erişim engeli kalktı mı, neden kapatılmıştı? Discord ne zaman açılacak? İşte Discord'a ilişkin tüm merak edilenler...

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        DISCORD AÇILDI MI?

        Discord’un Türkiye’de erişime açıldığı iddia edildi.

        Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Discord’da erişim engeli devam ediyor.

        Konuya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

        3

        DISCORD NEDEN KAPATILDI?

        Eyüpsultan ve Fatih'te 4 Ekim 2024'te, 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaştaki Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra Edirnekapı'daki surlardan atlayarak intihar etmişti. Bu trajik olayla gündeme gelen Discord isimli platformda birçok suç teşkil eden mesajlaşmanın ele geçirilmesi üzerine platforma erişim engelei getirildi.

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce Discord isimli sosyal medya platformuna 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/1 maddesinde yer alan 'çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik' suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye’den erişimin engellenmesi kararı verilmiştir. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlıyız. Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

        4

        DISCORD NE ZAMAN AÇILACAK, KALICI OLARAK MI KAPATILDI?

        Discord'a ilişkin Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince verilen erişim engeli kararı, 9 Ekim'de BTK tarafından uygulandı. Uygulamanın tekrar açılması için ilgili hakimliğin kararını kaldırması gerekiyor ancak Discord'un ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        5

        “SOSYAL MEDYADA YASAKÇI BİR ZİHNİYETTE DEĞİLİZ”

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, sosyal medya platformlarına ilişkin açıklamada bulundu.

        Komisyonda sosyal medya platformları ile ilgili açıklamada da bulunan Bakan Uraloğlu, Avrupa Birliği’nin Facebook, YouTube, Twitter, TikTok ve Instagram gibi büyük sosyal medya platformları kullanıcılarının güvenliğini sağlama amacıyla önlemler aldığını belirtti. Bakan Uraloğlu, bahsi geçen tedbirlilerin yasa dışı içerikleri önlemeyi hedeflediğini bildirdi.

        Amerika, Birleşik Krallık, Avustralya gibi ülkelerde sosyal medyaya ilişkin alınan tedbirler hakkında bilgi veren Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

        “Sosyal medyada biz gerçekten yasakçı bir zihniyette değiliz; ama herkesin de gerçekten haddini bilmesi lazım. Oraya koyulan her şeye susacak mıyız? Bütün milli manevi değerlerimize hakaret eden hiçbir disiplini olmayan bir mecraya hiç müdahale etmeyelim mi? Ama ben size şunu söyleyeyim sosyal medya platformları sağlayıcılarından kesinlikle çok daha özgür yaklaşımımız var.”

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