Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2020 Türkiye İnsan Hakları Raporu'na tepki gösterdi...
Dışişleri açıklamasında, "Kaynağı belirsiz iddialar temelinde, objektiflikten uzak bir şekilde kaleme alınmıştır. Ülkemize yönelik asılsız iddialar ve önyargılı yorumlar içerdiği görülmektedir. PKK'nın terörist kimliğini göz ardı eden ve terörle iltisaklı çevrelerin söylemlerine destek mahiyetinde iddialara yer verilmesi asla kabul edilemez" ifadelerine yer verdi...
Ayrıntılar geliyor...
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