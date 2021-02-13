Son dakika... Habertürk TV Dış Politika Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Nijerya açıklarında Mozart gemisine düzenlenen baskında kaçırılan ve dün kurtarılan gemicilerimizin yarın (14 Şubat) saat 06:15’te İstanbul Havalimanı’nında karşılaması öngörüldüğünü söyledi.

"ONLARI ÇOK SEVDİKLERİ VATANLARINDA MİLLETÇE BEKLİYOR OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Nijerya açıklarında kaçırılan "Mozart" adlı geminin kurtarılan mürettebatına ilişkin olarak sosyal medyadan yayınladığı mesajında; "Evlatlarımıza geçmiş olsun, ailelerine ise gözünüz aydın diyorum. Onları çok sevdikleri vatanlarında milletçe bekliyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay mesajında şu ifadeleri kullandı: Deniz haydutlarınca kaçırılan 15 denizcimiz yürütülen temas ve çalışmalar neticesinde bugün sağ salim Abuja Büyükelçiliğimize getirilmiştir. Evlatlarımıza geçmiş olsun, ailelerine ise gözünüz aydın diyorum. Onları çok sevdikleri vatanlarında milletçe bekliyor olacağız.