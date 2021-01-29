Bu kez de atık sularda görüldü

Son dakika bilgilerine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunuyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Pandemi sebebiyle toplantılarımızı nasıl gerçekleştireceğimizi konuştuk. Astana formatında üçlü zirve Tahran'da olacak, hazırlıkları bugün başlatmış olduk.

Bugün kardeşim Cevad Zarif'le bölgesel konuları ve bu konulardaki iş birliğimiz değerlendirdik. Suriye'deki son durum ve genel durum. Aynı şekilde Irak ve Körfez konularını ele aldık.

Güney Kafkasya'da bir ateşkes var ve hepimiz bunun kalıcı olmasını istiyoruz, sadece istemek yetmez. Zarif buraya gelmeden önce Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'ı ziyaret etti. Bunları da ele aldık.