Son dakika bilgilerine göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel'de gerçekleştirilen "NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı"nın ikinci gün oturumu sonrası basın toplantısında konuşuyor.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
Blinken ile tüm konuları açık bir şekilde konuştuk. Farklı düşündüğümüz konuları da samimi bir şekilde konuştuk. Gerek S-400, gerek PKK-PYD, gerekse FETÖ ile ilgili konuları konuştuk.
S-400'leri neden aldığımızı anlattık ve bu işin bittiğini söyledik. Blinken ile daha geniş bir toplantı için mutabık kaldık.
AB bizi oyalamayı bırakıp somut adımlar atmalı.
Ayrıntılar geliyor...
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