Son dakika bilgilerine göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel'de gerçekleştirilen "NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı"nın ikinci gün oturumu sonrası basın toplantısında konuşuyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Blinken ile tüm konuları açık bir şekilde konuştuk. Farklı düşündüğümüz konuları da samimi bir şekilde konuştuk. Gerek S-400, gerek PKK-PYD, gerekse FETÖ ile ilgili konuları konuştuk.

S-400'leri neden aldığımızı anlattık ve bu işin bittiğini söyledik. Blinken ile daha geniş bir toplantı için mutabık kaldık.

AB bizi oyalamayı bırakıp somut adımlar atmalı.

Ayrıntılar geliyor...