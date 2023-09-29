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        Haberler Dünya Son dakika: Dışişleri Bakanı Fidan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

        Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 12:58 Güncelleme: 29.09.2023 - 13:52
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        Bakan Fidan Stoltenberg ile görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, görüşmede, Fidan ile Stoltenberg'in NATO'nun genişlemesine ilişkin konuları ele aldığı belirtildi.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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