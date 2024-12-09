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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşlarıyla Suriye'yi görüştü | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşlarıyla Suriye'yi görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde Suriye'deki gelişmeleri ele aldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.12.2024 - 00:04 Güncelleme: 09.12.2024 - 00:15
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        Bakan Fidan'dan Suriye diplomasisi
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        Suriye'deki son gelişmeler ele alınırken, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği çerçevesinde, istikrarın ve barışın tesis edilmesi gerektiği vurgulandı.

        Görüşmede, geçiş döneminin düzenli olmasının önemine değinilerek, Suriye’nin kaosa sürüklenmemesi ve terör örgütlerinin güç kazanmaması için uluslararası toplumun Suriye halkına destek vermesi gerektiği kaydedildi.

        Görüşmede Lübnan'daki durum da ele alındı, Suriye'deki gelişmelerin Lübnan'a olumsuz biçimde yansımamasının önemi vurgulandı.

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