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Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü...

Mevlüt Çavuşoğlu

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Görüşmede, kırmızı bültenle aranan 'Mazlum Kobani' kod adlı terörist ve ikili meseleler ele alındı.

MAZLUM KOBANİ 

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yapacağı ziyaretin yanı sıra kırmızı bültenle aranan 'Mazlum Kobani' kod adlı terörist ve ikili meselelerin ele alındığı belirtildi.

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