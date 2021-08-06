'ABD'den iki helikopter gönderme teklifi oldu'

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Uçaklarımız ve helikopterlerimiz bu bölgeye yoğunlaştı. Orada da kontrol dışında bir durum yok çok şükür. Hava unsurlarımız 1600 sorti gerçekleştirdi. 5 ilçede 59 mahallemiz etkilendi.

Özellikle yangın süresince cansiperane çalışan orman teşkilatımıza, AFAD, Karayolları, Yapı İşleri, Meteoroloji, büyükşehir ve tüm belediyelerimiz, Türkiye'nin her yerinden kurumlarımız Diyanet, Kızılay, sivil toplum kuruluşlarımıza bu çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz.

"200 İLAVE PERSONEL DALAMAN'A GELECEK"

Sahada birlik ve beraberlik hakim. Bugün bize moral veren DP Genel Başkanı, Anavatan Partisi ve heyetine teşekkür ediyoruz.

Can Azerbaycan'dan daha önce ekip ve ekipmanlar gelmişti. Dün bir uçak Dalaman'a indi. Dün 30 itfaiye aracı ve personel Gürcistan'dan ülkemize giriş yaptı. 200 ilave personel Dalaman'a intikal edecek.

"PAZARTESİ ABD'DEN İKİ HELİKOPTER GELECEK"

Kazakistan'dan 2 helikopter yola çıktı. İsrail'den bir şirketimiz iki uçak kiraladı. ABD'den gelecek 2 helikopterin Pazartesi Türkiye'de olacağı bilgisini aldık. Bu yangınların söndürülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Antalya'da yangınlar söndürüldü, İbradi hariç.

Komşumuz Yunanistan'da çok kötü bir yangın devam ediyor. Bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan bilgi aldım. Dünyanın her yerinde uzun süredir devam eden yangınlar var. Tüm ülkelere geçmiş olsun diliyoruz."

"KISA SÜREDE MUĞLA'DAKİ YANGINI SÖNDÜRECEĞİZ"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da şu ifadeleri kullandı:

"Hamdolsun Antalya, Manavgat ve Gündoğmuş'taki orman yangınlarımızın tamamı kontrol altına alındı. İnşallah kısa süre içerisinde Muğla'daki yangını söndüreceğiz. 10 gün boyunca gecesini gündüzüne katarak insan üstü gayretle mücadele eden ormancılarımıza, AFAD, Kızılay, Jandarma, Emniyet, İtfaiye, Karayolları, Yapı İşleri'ne, TOKİ'mize sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllü vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

28 Temmuz'da başlayan 59 mahallemiz doğrudan etkilendi. Vatandaşlarımız güvenli bölgelere tahliye edildi. 8 bini aşkın personel ve araçla çalışmalarımız devam etmektedir.

"TARIM ARAZİLERİ İÇİN HASAR TESPİTİ YAPIYORUZ"

Yangından doğrudan etkilenen 821 vatandaşımızın 808'inin tedavisi tamamlandı. 49 vatandaşımızı yurt ve misafirhanelerimizde misafir ediyoruz. 146 adet konteynerin kurulumu tamamlandı. Amacımız 3-4 gün içinde bütün Antalya'da konteyner ihtiyacını giderecek adımları AFAD'ımız atacaktır. Bu çerçevede 140 çadır kurulumu tamamlanmış durumda. Günde ortalama 17 bin vatandaşımıza yemek dağıtımı yapılıyor. 95 bin kumanya dağıtıldı bugüne kadar.

Hayvanlarımız için 77 veteriner hekimlerimiz bilfiil yaralı hayvanlarımıza destek vermektedir. Tarım arazilerine dönük hasar tespitlerini yapıyoruz.

EVİ TAMAMEN YANANLARA 50 BİN LİRAYA KADAR YARDIM

Bu çerçevede 90 adet küçükbaş hayvan, 20 hayvan çadırı ve yem yardımı yapılmış durumda. Bölgeye 52,5 milyon lira nakdi yardım gönderildi. Vatandaşlarımızın taşınma ve kira masrafları için nakdi ödememizi yapıyoruz.

Evi tamamen yanan vatandaşlarımıza 50 bin liraya kadar eşya, kira yardımı hesaplarına yatırılacaktır. Artık kalıcı süreçlerimizi işletiyoruz. 7 ilimizde toplamda 1000 kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Muğla dışında her noktada hasar tespit çalışmaları tamamlanmıştır. Yangının söndürülmesini müteakip Muğla'da hasar tespitleri tamamlanacaktır. Antalya'da 6340 bölüm incelendi, ağır hasarlı, yıkık birimler tespit edildi. 62 kamu binası incelendi. Yeni konutların yapımı için adımları atıyoruz. 503 binanın yıkımı tamamlanmış durumda.

Şu an için su verilmeyen hiçbir mahallemiz kalmadı. Tedbir amaçlı elektrik vermediğimiz 2 mahalle dışında elektrik verilmeyen mahallemiz kalmamış durumda.

Evlerde hasarların, ahır ve tarım arazilerindeki hasarların tespitlerini yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız süreçleri yakından takip etmektedir. Çiftçilerimiz ve vatandaşlarımız başımızın tacıdır. Mağduriyetleri bir an önce gidermek istiyoruz.

Önümüzdeki yaz gelmeden tüm Antalya'daki inşallah konutlarımızı bitiriyor olacağız. 3 ay içerisinde bütün ahırlarımızı tamamlayacağız. Yanan ormanlarımıza ilişkin olarak çalışmalarımızı Tarım Orman Bakanlığı ve Valilikle yürütüyoruz.

Yanan alanlarda ekim için Tarım Orman Bakanlığımız çalışmaları başlattı. Bu çalışmaların 1 yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır."

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