Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması! 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Son dakika bilgilerine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de sivillere ve bize yönelik yapılan saldırılarda Rusya'nın da ABD'nin de sorumluluğu var. Rusya ve ABD verilen sözleri tutmadı" dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"RUSYA'NIN DA ABD'NİN DE SORUMLULUĞU VAR"

'Suriye'ye yeni harekat olur mu?' sorusunu yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, "Bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Kendi güvenliğimiz için gerekeni yapacağız, bu konuda son derece kararlıyız " dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Suriye'de sivillere ve bize yönelik yapılan saldırılarda Rusya'nın da ABD'nin de sorumluluğu var. Rusya ve ABD verilen sözleri tutmadı. Bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. ABD ve Rusya sözlerinde durmadığına göre bizim de yapmamız gereken kendi göbeğimizi kendimiz kesmektir." ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN ABD'YE: GÖSTERMELİK MESAJ VERİYORSUN

ABD'nin Suriye'de 2 polisin şehit olduğu terör saldırısı kınamasına ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "ABD, Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıyı kınıyor, silahı sen verip sen eğitiyorsun, sonra göstermelik mesaj veriyorsun"

KABİL'E ZİYARET

Afganistan'a ilişkin gelişmeleri değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, bazı bakanlarla birlikte Afganistan'ın başkenti Kabil'e gideceklerini söyledi.