Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a görüşme daveti! 0:00 / 0:00

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kıbrıs meselesine ilişkin, "Egemen eşitliğin müzakere edilmesi, iki devletli çözümün olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldikten sonra ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu Kıbrıs meselesine ilişkin, "İki devletli bir çözüm olması gerekiyor. Bunu bütün kesimlere anlatmalıyız. Son günlerde Avrupa’ya yaptığım seyahatlerde de, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in gerçekleştirdiği görüşmede de bu konu gündeme geldi. İki devletin çözümün neden olması gerektiğini tüm tezlerimizle beraber anlatacağız. Egemen eşitliğin müzakere edilmesi, iki devletli çözümün olması gerekiyor" dedi.

Çavuşoğlu, "Ocak ayı içerisinde ilk toplantıyı gerçekleştirmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere davet ediyoruz" dedi.

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ise, "Kıbrıs meselesinde toplumlar arası görüşmeler süreci bitmiştir. Federasyonu görüşmek söz konusu değildir" değerlendirmesinde bulundu.