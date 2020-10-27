Son dakika bilgilerine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Yukarı Karabağ, Suriye ve Libya konularının ele alındığı ifade edildi.
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