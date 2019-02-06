ABD ile temaslarda bulunan Türk heyeti hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından, "Ortak kaygılar ele alındı, Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik önemi bir kez daha teyit edildi" denildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Hale, ikili ve bölgesel konularda çalışma grupları toplantılarını gerçekleştirmek üzere dün Washington’da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada;

"Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sayın Sedat Önal ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Hale, ikili ve bölgesel konularda çalışma grupları toplantılarını gerçekleştirmek üzere 5 Şubat tarihinde Washington'da bir araya gelmişlerdir. Bakan Yardımcısı Önal ve Müsteşar Hale, Türkiye- ABD ilişkilerinin stratejik önemini bir kez daha teyit etmiş ve iki müttefik olarak ortak kaygıların ele alınmasını taahhüt etmişlerdir. Açılış oturumunun ardından, üst düzey Türk ve ABD’li yetkililer, çalışma grupları formatında toplanarak Suriye, terörizmle mücadele, savunma ile adli ve hukuki hususlarını içeren ikili işbirliği konularını ele almışlardır. Taraflar, tüm bu alanlarda daha fazla ilerleme sağlamak için ortak çalışmalara devam edilmesi yönündeki kararlılıklarını teyit ettiler." ifadelerine yer verildi.