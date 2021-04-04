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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı'ndan Ürdün açıklaması: Endişeyle izliyoruz! - Haberler
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Ürdün açıklaması: Endişeyle izliyoruz!

Ürdün'de eski veliaht prensi Hamza bin Hüseyin, ev hapsine alındığını açıklamasının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ürdün’de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayları endişeyle izlediğini aktarıldı.

SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı'ndan Ürdün açıklaması: Endişeyle izliyoruz! - Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ürdün açıklaması!
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AA

Dışişleri Bakanlığı, Ürdün’de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayları endişeyle izlediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Orta Doğu’da barışın kilit ülkesi Ürdün’ün istikrar ve huzurunu Türkiye’nin istikrar ve huzurundan ayrı görmüyoruz." ifadesine yer verildi.

Kral II. Abdullah ve Ürdün hükümeti ile dost ve kardeş Ürdün halkının huzur, refah ve esenliğine olan güçlü desteğin vurgulandığı açıklamada, "Ürdün’de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayları endişeyle izliyoruz." ifadesi kullanıldı.

ÜRDÜN'DE ESKİ VELİAHT PRENSİNE EV HAPSİ

Ürdün'de eski veliaht prensi Hamza bin Hüseyin, ev hapsine alındığını açıklayıp, yönetimi yolsuzluk ve beceriksizlikle suçladı.

Ülkede bazı üst düzey kişilerin "güvenlik" nedenleriyle gözaltına alınmasının ardından Kral Abdullah'ın üvey kardeşi Hamza bin Hüseyin'in avukatı BBC'ye bir video kaydı gönderdi.

Videoda herhangi bir suça karışmadığını belirten Prens Hamza, bir komplonun parçası da olmadığını söyledi.

Hamza bin Hüseyin, videoda, "Bu sabah Ürdün Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı beni ziyaret etti ve bana dışarı çıkmama, insanlarla iletişim kurmama veya onlarla görüşmeme izin verilmeyeceğini bildirdi. Gerekçe olarak da bulunduğum toplantılarda veya yaptığım sosyal medya ilişkili ziyaretlerde hükümete veya Kral'a yönelik eleştiriler olması gösterildi." dedi.

Hamza bin Hüseyin yönetimi eleştirerek, "Yönetimdeki bozulmanın, yolsuzluğun ve son 15-20 yıldır yönetim yapımıza hakim olan ve daha da kötüye giden yetersizliğin sorumlusu ben değilim. Halkın kurumlarına olan inanç eksikliğinin sorumlusu ben değilim. Zorbalığa maruz kalmadan, tutuklanmadan, taciz edilmeden ve tehdit edilmeden konuşulamayacak veya bir şey hakkında fikir beyan edilmeyecek bir noktaya gelindi." ifadelerini kullandı.

Washington Post gazetesi, Ürdün'de "ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle" 20 kişinin gözaltına alındığını ve Kral 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in de Amman'daki evinde gözetim altında tutulduğunu ileri sürmüştü.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde ise Prens Hamza'nın gözaltına alındığı ya da ev hapsinde tutulduğu iddiası yalanlanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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