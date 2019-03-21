Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çekya Cumhurbaşkanı Miloş Zeman'ın 19 Mart'ta katıldığı bir panelde Türkiye aleyhinde sarfettiği sözler hakkındaki soruya cevap verdi.

Yazılı açıklamada,

"Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın katıldığı bir panelde ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza ilişkin olarak sarfettiği gerçekdışı, yalan ve iftira dolu açıklamaları kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. Sorumlu olması beklenen bir devlet başkanının, asılsız olduğunu bile bile bu tür ithamlarda bulunması ayrıca ibret vericidir.

Türkiye, bir taraftan farklı terör örgütlerine karşı kararlı mücadelesini sürdürürken, diğer taraftan Avrupa’nın güvenliğine de katkıda bulunmaktadır. Dünyada en fazla sığınmacıya evsahipliği yapmak suretiyle, emsal alınması gereken bir insanlık dersi vermektedir. Ülkemiz, Fırat Kalkanı operasyonu ve öncesinde Koalisyon’la yaptığı operasyonlarla yaklaşık 4000 DEAŞ unsurunu etkisiz hale getirmiştir. Böylece terör örgütüne en fazla zayiatı verdiren ülke olmuştur.

Özellikle Avrupa'da yabancı düşmanlığı ve İslamofobinin yükselişte olduğu bir dönemde, ülkelerinin en üst düzey makamlarını işgal edenlere düşen sorumluluk, kamuoyunu mesnetsiz iftira ve ithamlarla yanıltmak yerine objektif bilgi ve gerçekler temelinde yönlendirmektir. Bu iftiraların Çekya ile geleneksel dostluk ve müttefiklik ilişkilerimizle bağdaşmadığı da açıktır." ifadelerine yer verildi.