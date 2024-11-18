Dışişleri'nden Hamas Siyasi Bürosu açıklaması
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı
Giriş: 18.11.2024 - 13:16 Güncelleme: 18.11.2024 - 13:26
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, Hamas Siyasi Büro üyelerinin zaman zaman Türkiye'yi ziyaret ettiği belirtildi.
DHA'da yer alan habere göre ayrıca Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.
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