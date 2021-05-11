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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Dışişleri'nden İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklama!
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Dışişleri'nden İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklama!

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, "Mukaddes Ramazan ayında Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistin halkını topraklarından sürmeye çalışan ve Mescid-i Aksa'da ibadet etmek isteyen Filistinlilere müdahalede bulunan İsrail, Filistin topraklarında olayların bu raddeye ulaşmasının baş sorumlusudur." ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA: Dışişleri'nden İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklama!
HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları hakkında açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada saldırının baş sorumlusunun İsrail olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail’in Gazze Şeridinde başlattığı ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine yol açan hava saldırılarını şiddetle telin ediyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Mukaddes Ramazan ayında Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistin halkını topraklarından sürmeye çalışan ve Mescid-i Aksa'da ibadet etmek isteyen Filistinlilere müdahalede bulunan İsrail, Filistin topraklarında olayların bu raddeye ulaşmasının baş sorumlusudur.

İsrail'in söz konusu saldırgan ve tahrikkar politikalarının Ortadoğu’da şiddetin sona erdirilmesine ve diyalog ve uzlaşının hakim kılınmasına yönelik çabalara katkı sağlamayacağı açıktır.

İsrail yönetiminin, ayrımsız ve orantısız güç kullanmak suretiyle Filistin halkının meşru hak ve taleplerini bastıramayacağını artık idrak etmesi ve bölgede husumet ve gerilimi daha da artırmaktan başka bir amaca hizmet etmeyen bu tür askeri yöntemlere derhal son vermesi sağlanmalıdır.

Sayın Bakanımız, bölgede gerilimin düşürülmesine ve İsrail'in saldırgan tutumuna son vermesinin sağlanmasına yönelik olarak BM, İİT ve diğer uluslararası platformlarda atılabilecek adımlara ilişkin olarak İİT Genel Sekreterinin yanı sıra, bölge ülkeleri ve çeşitli Avrupa ülkelerindeki mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirmektedir."

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