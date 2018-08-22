Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan Danıştayı'nın 15 Temmuz sonrasında Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere sığınma hakkı tanımasına tepki gösterildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan Danıştayı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin faillerinden Süleyman Özkaynakçı’ya iltica hakkı tanınmasına Yunanistan Hükümetinin itirazını reddederek skandal bir karara daha imza atmıştır.

Yunanistan Danıştayının bu kararı Yunanistan’ın terörle mücadele konusundaki uluslararası yükümlülüklerine aykırı olduğu gibi, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesinin de ihlali niteliğindedir.

Yunanistan, darbeci hainlerin iadesini defalarca reddederek Türk milletinin vicdanını yaralayan bu tür kararlara zemin hazırlamıştır. Yunan makamları, uluslararası yükümlülüklerini dahi çiğneyecek kadar hukuk anlayışından yoksun yargı mekanizmalarına sığınarak darbeciler için ülkelerinin güvenli liman olmasına daha fazla müsaade etmemelidir."

KALIN: AB DAHİL TÜM TARAFLAR KINAMALI

Konuyla ilgili bir açıklamada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan Danıştayı, bir darbeciye iltica hakkı tanıyarak uluslararası anlaşmaları çiğnemiş ve Yunanistan’ın darbeciler ve teröristler için güvenli bir ülke olduğunu ifade etmiştir. Bu skandal kararın AB dahil bütün taraflarca reddedilmesi ve kınanması gerekir. "

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