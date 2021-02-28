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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Dışişleri'nden Yunanistan'ın sığınmacıları geri itmesine yönelik tepki!
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Dışişleri'nden Yunanistan'ın sığınmacıları geri itmesine yönelik tepki!

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın sığınmacıları geri itmesine tepki gösterilerek, "Yunan hükümetini ve geri itmelere dahil olan tüm unsurları, uluslararası hukukun, AB hukukunun ve 18 Mart Mutabakatının yasakladığı geri itmelere, insanlık onuruna aykırı muamelelere ve insan hakları ihlallerine son vermeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı

SON DAKİKA: Dışişleri'nden Yunanistan'ın sığınmacıları geri itmesine yönelik tepki!
Dışişleri'nden Yunanistan'a göçmen tepkisi!
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın sığınmacıları geri itmesine tepki gösterilerek, "Yunan hükümetini ve geri itmelere dahil olan tüm unsurları, uluslararası hukukun, AB hukukunun ve 18 Mart Mutabakatının yasakladığı geri itmelere, insanlık onuruna aykırı muamelelere ve insan hakları ihlallerine son vermeye çağırıyoruz. " ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yunan güvenlik güçlerinin sığınmacıları darp ettiği belirtilerek, "23 ve 24 Şubat 2021 tarihlerinde meydana gelen iki ayrı olayda Yunan güvenlik güçleri tarafından darp edilen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu sığınmacı/göçmenler, telefonları, paraları, değerli eşyaları ve ayakkabıları çalındıktan sonra, Meriç Nehri’nin ortasındaki adacığa botlarla getirilerek, çaresizce ölüme terkedilmiştir. 23 Şubat tarihinde 22; 24 Şubat tarihinde 29 sığınmacı/göçmen, sınır birliklerimizce ölümden kurtarılmıştır." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geri itilen kişilerle yapılan mülakatlar neticesinde, bazılarının Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden Yunanistan’a gelen ve ülkemize geri itilen yabancılar oldukları tespit edilmiştir.

18 Şubat 2021 tarihinde, yine Yunan güvenlik güçleri tarafından, Midilli adasındaki mülteci kampından COVID-19 testi gerekçesiyle çıkarılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişilik Afgan sığınmacı grubu, darp edildikten, değerli eşyaları, paraları alındıktan sonra ülkemize geri itilmiştir.

Yunanistan’ın sistemli bir politika içinde yürüttüğü, bazı olaylarda AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı/FRONTEX’in de dahil olduğu geri itmeler ve hukuk tanımaz uygulamalar, yıllardır devam etmektedir. Son dört yılda 80 binden fazla sığınmacı ülkemize geri itilmiştir."

Yunan hükümetine insan hakları ihlallerine son verme çağrısında bulunulan açıklamada, "Yunan hükümetini ve geri itmelere dahil olan tüm unsurları, uluslararası hukukun, AB hukukunun ve 18 Mart Mutabakatının yasakladığı geri itmelere, insanlık onuruna aykırı muamelelere ve insan hakları ihlallerine son vermeye çağırıyoruz. Avrupa Birliği’ni de, AB hukukunu ve AB Temel Haklar Şartı’nı, insan onurunu esas alacak şekilde üye devletlerde uygulanmasını gözetmeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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